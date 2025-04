Arcebispo de Porto Alegre viaja a Roma para funeral de Papa Francisco nesta terça-feira

O religioso confirmou quepara participar dos ritos fúnebres e, posteriormente, do processo do conclave. Também anunciou a realização de uma celebração eucarística na Catedral Metropolitana de Porto Alegre em homenagem ao Papa Francisco, que contará com a(PSDB).“Recebemos essa notícia com consternação. Mas, se a certeza da morte nos entristece, a da ressurreição nos oferece um horizonte. É com esta perspectiva que interpretamos este momento. Certamente, o legado deste homem, não só para a vida interna da igreja, mas também para o contexto geopolítico internacional, é enorme”, declarou.Para Dom Jaime, o sentimento é também de saudade para as pessoas próximas a Francisco. “Saudade pelo seu jeito simples, pelo modo como cada vez ele nos acolhia, atento, desejoso de escutar e, ao mesmo tempo, pronto para uma palavra assertiva diante das pautas que tivemos com ele”, pontuou.Sobre a escolha do próximo papa, o desafio, segundo ele, é encontrar um nome de consenso “", o que deve exigir, em suas palavras, "sensibilidade, perspicácia e discernimento” daqueles que participarão dessa escolha.Em relação à possibilidade de ser o escolhido como próximo papa, Dom Jaime se reservou a dizer que é preciso “”.Ele, que também é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), explicou o processo que deve ocorrer a partir de agora. O período entre o falecimento de um pontífice e a escolha do sucessor, por exemplo, é chamado de Sé Vacante. Após declarada a Sé Vacante, o governo da Igreja Católica fica nas mãos do Colégio Cardinalício e o conclave é iniciado em um prazo entre 15 e 20 dias. As votações são conduzidas por nove cardeais sorteados e divididos em três grupos, sendo que são necessários dois terços dos votos para definir o novo pontífice.