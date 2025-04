"É uma realidade ser votado para Papa", diz Dom Jaime Cardeal Spengler

Nomeado pelo Papa Francisco em dezembro de 2024, o cardeal Dom Jaime Cardeal Spengler concedeu uma entrevista ao Jornal do Comércio nesta terça-feira pela manhã, 21 de abril, feriado de Tiradentes, na sede da Cúria Metropolitana, no Centro Histórico de Porto Alegre, sobre a trajetória e o legado do Papa Francisco.

Desde às 7h, Dom Jaime falava com Roma e com a imprensa gaúcha e nacional. "Acordei 5h30min. Estou em busca de informações com Roma sobre o funeral e as orientações para a reunião do Colégio de Cardeais", disse o cardeal.

Dom Jaime se referiu ao Papa como um homem que sempre se manifestou de maneira muito forte em torno de temas candentes na atualidade como a questão dos migrantes, da economia, da ecologia e a situação dos conflitos no mundo.

Para Dom Jaime, o Sumo Pontífice falava que a "humanidade já estava vivendo uma Terceira Guerra Mundial aos pedaços" e que como toda a guerra produzia muita morte e destruição. Dom Jaime deve viajar a Roma ainda nesta semana para participar da reunião do Colégio de Cardeais que vai decidir sobre o processo de escolha do sucessor do Papa Francisco.

Sobre a eleição do novo Sumo Pontífice, Dom Jaime disse que está apto a votar e ser votado. "Isto é uma realidade", acrescenta Dom Jaime sobre a possibilidade de receber votos para ser o segundo Papa latino-americano.

Natural de Gaspar, em Santa Catarina, dom Jaime Spengler tem 64 anos e é franciscano. Além de cardeal, Dom Jaime é arcebispo metropolitano de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam).

Jornal do Comércio - Qual é o legado do Papa Francisco nos 12 anos que comandou a Igreja Católica?

Dom Jaime Cardeal Spengler - O Papa Francisco assumiu o ministério num momento delicado da vida da Igreja. Nós recordamos a surpresa que foi a renúncia do Papa Bento XVI quando também marcado pela idade e pela fragilidade física ele decidiu deixar a igreja. Foi naquele contexto que o então cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio foi escolhido para o ministério e assumiu com o nome de Francisco. O nome fazia referência a Francisco de Assis. Um homem que na Idade Média e num momento muito delicado da vida da igreja surge no horizonte da história com muita simplicidade. Mas, ao mesmo tempo ele tinha uma seriedade e uma radicalidade que transformou por assim dizer a vida e a realidade da cidade italiana de Assis, e se tornou um paradigma para a vida eclesial.

JC - O Papa sempre esteve envolvido em grandes pautas mundiais. Quais o senhor destacaria?

Dom Jaime - O Evangelho nos instiga a estar atento a tudo aquilo que diz respeito à vida humana e à vida no planeta. Ao longo do Pontificado do Papa Francisco tivemos sinalizações muito fortes em torno de temas candentes na atualidade: a questão dos migrantes, a economia, a ecologia e a situação dos conflitos no mundo. O Papa tinha uma expressão: nós estamos vivendo uma Terceira Guerra Mundial aos pedaços e que como toda a guerra tem produzido muita destruição e morte. O Papa Francisco tinha propostas interessantes como o Pacto pela Educação - "se quisermos uma transformação do humano e da sociedade precisamos preparar as novas gerações para tanto". A segunda proposta era da economia de Francisco e Clara, ou seja, uma alternativa ao sistema econômico dominante hoje. E para isso, o Papa Francisco havia convidado jovens economistas de diversos continentes. Detalhe: jovens. Ele não queria economistas viciados pelo esquema vigente. Mas gente capaz e com entusiasmo para buscar possíveis alternativas onde todos pudessem participar de modo digno daquilo que a todos pertencem.

JC - Quantas vezes o senhor esteve com o Sumo Pontífice?

Dom Jaime - Estive diversas vezes com o Papa Francisco. A primeira vez foi em 2013 quando ele veio ao Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Ali, tivemos um momento muito breve: um aperto de mão. Depois, em 2014, estive com ele onde fui receber o Pálio uma peça da indumentária dos arcebispos que foi entregue pelo Sumo Pontífice. Como vice-presidente da CNBB e depois como presidente da Conferência e como presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho os contatos foram mais frequentes e mais intensos onde tratamos de temas relacionados ao Brasil e a América Latina.

JC - O senhor já recebeu informações de Roma sobre o Conclave?

Dom Jaime - Estamos aguardando as informações de Roma sobre o funeral e sobre o Conclave. Recebi a informação do Vaticano de que uma primeira reunião de cardeais que estiverem em Roma será realizada nesta terça-feira (22). Nessa reunião, será discutida questões práticas e do que precisa ser levado a termo em vista da realidade do falecimento do Papa Francisco. Irei para Roma ainda essa semana. O Colégio de Cardeais é composto de mais de duas centenas de cardeais - vários tem mais de 80 anos e em torno de 145 a 148 estão abaixo dos 80 anos. Eles são chamados para participar do processo de escolha de um sucessor. Estou apto a votar e ser votado para Papa. Isto é uma realidade.