Papa Francisco quebrou silêncios profundos, diz Eduardo Leite

O governador Eduardo Leite publicou nesta segunda-feira (21) mensagem sobre o Papa Francisco, 88 anos, na rede social X. " Há pessoas que entram para a história não por aquilo que dizem, mas pelo silêncio que rompem. O Papa Francisco foi assim: sua voz quebrou silêncios profundos. Silêncios diante da injustiça, silêncios diante do sofrimento humano, silêncios diante da intolerância e da exclusão.

Recebo com profunda tristeza a notícia da sua partida. Há cerca de um ano, tive a honra de encontrá-lo pessoalmente no Vaticano, quando o convidei a estar conosco no Rio Grande do Sul, na celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas. Jamais esquecerei sua simplicidade, seu olhar atento e acolhedor, e a profundidade com que escutava cada palavra, como se naquele instante o mundo inteiro se resumisse a quem estava diante dele.



"Francisco deixa um legado único: mostrou que a força está na humildade, que o verdadeiro poder está no serviço, e que nenhuma transformação é possível sem diálogo, acolhimento e respeito profundo à dignidade humana. Que seu exemplo de vida continue inspirando a todos nós, cristãos e não cristãos, a agir com coragem e empatia diante das dores do nosso tempo. Descanse em paz, Papa Francisco".