Melo determina força-tarefa para combater focos de dengue na Zona Norte de Porto Alegre

Sebastião Melo determinou a criação de uma força-tarefa para combater focos de lixo e eliminar possíveis criadouros do mosquito da dengue na Zona Norte de Porto Alegre. A iniciativa será composta pelas secretarias municipais da Saúde (SMS) e de Assistência Social (SMAS), pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), equipe de fiscalização e Guarda Municipal. Melo também solicitou apoio ao Comando Militar do Sul, e, a partir desta terça-feira (22), o Exército se somará às ações de enfrentamento à dengue, reforçando a proteção à população. Atualmente, a capital gaúcha registra 4.300 casos da doença Neste sábado (19), o prefeitodeterminou a criação de umapara combater focos de lixo e eliminar possíveis criadouros dona Zona Norte de Porto Alegre. A iniciativa será composta pelas secretarias municipais da Saúde () e de Assistência Social (), pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (), equipe de. Melo também solicitou apoio ao, e, a partir desta terça-feira (22), ose somará às ações de enfrentamento à dengue, reforçando a proteção à população. Atualmente, a

"A Zona Norte é hoje um ponto crítico da Capital, com muitos casos de dengue", alertou Melo, durante uma ação do programa Mais Comunidade, ocorrida na manhã deste sábado, no bairro Santa Rosa de Lima. Além dele, estavam presentes secretários municipais, conselheiros do Orçamento Participativo (OP) e representantes da comunidade.

Segundo o gestor municipal, "é fundamental que as equipes da prefeitura atuem de forma integrada. "Esta é uma questão transversal: limpeza urbana, fiscalização do descarte irregular e assistência social impactam diretamente na saúde pública."