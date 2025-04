Porto Alegre decreta situação de emergência em razão da dengue

O prefeito Sebastião Melo anunciou que Porto Alegre vai decretar situação de emergência nesta quinta-feira (17) em razão da dengue. "A dengue é uma questão grave e está espalhada na região da Grande Porto Alegre. Faço um apelo a toda a população que cuidem da dengue que essa doença mata", comenta. A Capital gaúcha registra 4.300 casos. Um hospital de campanha passa a funcionar nesta quinta-feira ao lado da UPA Moacyr Scliar na Zona Norte da Capital. O anúncio do prefeito foi nesta quinta-feira durante reunião da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), no Palácio Piratini. Os gestores municipais tiveram um encontro com o governador Eduardo Leite para tratar sobre a crise dos hospitais na Região Metropolitana de Porto Alegre.

• LEIA MAIS: Ministério da Saúde pede incorporação da primeira vacina contra chikungunya ao SUS

Em Porto Alegre, os bairros com maior concentração de casos de dengue estão na Zona Norte, principalmente Jardim Itu e Passo das Pedras. A Zona Leste, embora com menor incidência, é outra região que registra casos nos bairros Partenon e Lomba do Pinheiro.No acumulado de 2025, o distrito sanitário com maior número de infecções é o Eixo Baltazar, que abrange bairros como Costa e Silva, Jardim Itu, Jardim Leopoldina, Parque Santa Fé, Passo das Pedras e Rubem Berta - juntos, somam 1.250 casos confirmados. Na sequência, aparecem áreas com notificações ainda não especificadas (903), seguidas pelos distritos Noroeste (397), Leste (353) e Norte (249).

A primeira morte foi de uma mulher de 59 anos, no dia 15 de março. O segundo óbito é de uma moradora de 72 anos do bairro Jardim Itu. A paciente, com histórico de insuficiência cardíaca, hipotireoidismo e parkinson, começou a apresentar sintomas em 20 de março. Foi internada no dia 24 de março, com exame NS1 positivo realizado no hospital e confirmado posteriormente pelo Lacen, em amostra de 26 de março. O óbito ocorreu em 31 de março. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém a publicação semanal de um Informativo Epidemiológico sobre arboviroses (dengue, chikungunya e zika), conforme prevê o Plano de Contingência Municipal. O informativo reúne dados epidemiológicos e de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças.