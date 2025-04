DMLU faz mutirão no bairro Sarandi neste domingo (20)

Neste domingo (20), o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) irá promover um mutirão de limpeza na av. Nossa Senhora Aparecida e no beco Recanto do Chimarrão, localizados no bairro Sarandi, na Zona Norte da Capital. Cerca de dez garis, com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras, executarão o serviço em ambas as áreas, que comumente são alvo de descarte irregular de resíduos.

Segundo o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, duas vezes por semana, a empresa pública realiza um plantão de limpeza para a remoção de focos crônicos de lixo, resultantes do descarte irregular nessas áreas. Ainda de acordo com Hundertmarker, são retiradas cerca de 20 toneladas de resíduos nessas ações.

"O descarte inadequado de resíduos nos (dois) endereços tem sido uma situação frequente que compromete a qualidade de vida dos moradores", lamenta o diretor-geral do DMLU. "Por isso, optamos por implementar ações de cuidado e preservação. A participação da população é fundamental para garantir um ambiente mais limpo para todos", destaca, emendando que denúncias sigilosas ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos (foco de lixo) podem ser encaminhadas pelo sistema 156.