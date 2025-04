Trensurb prepara reforço para demanda de passageiros após GreNal 447

reforço para mobilizar os passageiros do metrô para atender a um aumento esperado no fluxo após o GreNal Trensurb disponibilizará ônibus, conforme demanda, transportando os torcedores da Estação Anchieta direto até a Mathias Velho, das 23h30min até a 0h15min. A operação do trem na Estação Mathias será reaberta excepcionalmente à meia-noite e permanecerá em funcionamento até 0h30min, com o objetivo de atender aos passageiros provenientes dos ônibus vindos da Estação Anchieta. A Trensurb preparou para o próximo sábado (19), umpara atender a um aumento esperado no. Ao final do jogo, a, conforme demanda,. A operação do trem na Estação Mathias será reaberta excepcionalmente à meia-noite e permanecerá em funcionamento até 0h30min, com o objetivo de atender aos passageiros provenientes dos ônibus vindos da Estação Anchieta.

Confira programação do feriado de Páscoa



Dando continuidade aos reparos da via permanente, a Trensurb prevê no feriadão de Páscoa e Tiradentes a conclusão da totalidade da obra da ponte ferroviária sobre o Rio Gravataí, que se encontra entre as estações Anchieta e Niterói. Com a realização das obras no trecho no sábado (19), domingo e segunda, a operação do metrô passa por alterações, com o uso da tabela horária de domingos e feriados no período que vai desde sexta-feira (18) até a próxima segunda-feira (21), com intervalos de 20 minutos entre as viagens.



Na sexta-feira, porém, os trens irão operar em toda a linha, entre as estações Mercado e Novo Hamburgo, até as 20h. Das 20h às 23h, operam entre Mathias Velho e Novo Hamburgo, com serviço de ônibus completando o trajeto no restante da linha.



No sábado, domingo e segunda-feira, a operação ocorre de acordo com o serviço normalmente oferecido em domingos e feriados, com os trens circulando durante todo o horário de operação – das 5h às 23h – entre as estações Mathias Velho e Novo Hamburgo, com serviço de ônibus complementando as viagens ao longo do restante da linha.