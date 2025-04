GreNal 447, no sábado à noite, será transmitido apenas em TV fechada

O Gre-Nal 447, na Arena, não contará com transmissão ao vivo na TV aberta. Marcado para as 21h deste sábado (19), em pleno feriado de Páscoa, o clássico só será exibido no SporTV e no Premiere, que pode ser acessado através do "pay-per-view" e dos serviços de streaming como Prime Vídeo e Globoplay, mediante assinatura separada.

Para assistir o jogo no estádio, o torcedor gremista pode adquirir o ingressos através do site da Arena.

LEIA MAIS: GreNal 447 reúne Grêmio e Inter com rara discrepância entre os times

Grêmio e Inter se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto tem um franco-favorito: o Colorado, que não perde para o rival há sete jogos e volta à Arena depois da vitória por 2 a 0 no jogo de ida da final do Gauchão, que terminou com o título uma semana depois.

Ademais, a demissão do técnico Gustavo Quinteros implica no uso de um interino no clássico. Ainda assim, o torcedor gremista celebrou a saída do antigo comandante e aposta no fator casa para reverter o cenário negativo.