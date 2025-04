Mais de 30 mil pessoas devem passar pela Rodoviária de Porto Alegre neste feriadão

A Estação Rodoviária de Porto Alegre apresenta movimento intenso na tarde desta quinta-feira (17), véspera do feriado de Páscoa. A projeção é que 32 mil pessoas circulem pelo espaço até o retorno na segunda-feira (21), dia de Tiradentes.

Segundo a administração da rodoviária, foram implementados 350 horários extras, considerando que o feriado se estende até segunda. Embora o litoral gaúcho seja um dos destinos mais procurados, desta vez, a principal demanda é o interior do Estado.

Trânsito ao redor da rodoviária também estava intenso na tarde desta quinta-feira (17) Fabrine Bartz/Especial/JC

“Na comparação com o feriado de Carnaval, o movimento está mais tranquilo”, conta o servidor público Rafael Diniz, da Zona Sul de Porto Alegre, que embarca para Arroio do Sal. A passagem, no entanto, já foi garantida com antecedência.Já a aposentada Eva Maria Santos de Moraes, natural de Canoas, está na rodoviária desde às 16h. De acordo com ela, o movimento segue intenso desde a sua chegada. Diferentemente de Rafael, Eva comprou a passagem na própria rodoviária. Ela aguarda o ônibus com partida às 19h para São Lourenço, no Sul do Estado.