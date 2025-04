Porto Alegre registra congestionamentos no início do feriado de Páscoa

Atualizado às 18h30min

O feriadão de Páscoa, que inicia amanhã (18) com a Sexta-Feira Santa, e se estende até segunda, já movimenta o trânsito de Porto Alegre a partir do final da tarde desta quinta-feira (17). Congestionamentos podem ser observados por quem circula na área central da cidade no sentido bairro/centro, e é esperado que o movimento se intensifique ainda mais nas próximas horas.

Segundo a EPTC, em última atualização, publicada às 17h, há alto fluxo de veículos na saída da Capital pela Freeway, avenida Castelo Branco, no sentido Capital/Interior. Como alternativa, a sugestão é utilizar os acessos pelas avenida Assis Brasil ou avenida dos Estados.

De acordo com levantamento da CCR Sul, cerca de 1,1 milhão de carros irão passar na BR-101, 386, 448 e Freeway durante os dias de feriado.



Pela Freeway, cerca de 310 mil veículos são esperados, dos quais 160 mil deverão seguir para o norte gaúcho e outros 151 mil à Região Metropolitana. Na saída do feriadão, nesta quinta, cerca de 55 mil motoristas são esperados em sentido ao Litoral, e mais 42 mil esperados para a sexta. Quanto ao retorno, o dia mais movimentado deverá ser a segunda, com quase 51 mil condutores em média na rodovia. A terça deve registrar um fluxo menor, com cerca de 19 mil veículos.