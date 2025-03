Estudantes protestam contra aumento da passagem de ônibus em Porto Alegre

manifestação dos estudantes de escolas públicas de Porto Alegre que protestavam por melhores condições nas instituições de ensino, menos burocracia para realização do TRI Escolar e contra o aumento no preço da passagem de ônibus, que deve ser anunciado até o fim do mês A movimentação teve início em frente ao Colégio Júlio de Castilhos, e se estendeu pela avenida João Pessoa em direção ao Centro. A manhã desta terça-feira (18) foi marcada por umaque protestavam por melhores condições nas instituições de ensino, menos burocracia para realização do TRI Escolar e contra o

A passeata contou com a presença de uma multidão que, acompanhada de bandeiras, cartazes e um carro de som, proclamava cânticos contra a atual gestão do prefeito Sebastião Melo (MDB), e do governador, Eduardo Leite (PSDB). Eles também faziam reclamações relacionadas ao atendimento do transporte público, alta nos juros e verbas direcionadas à educação.

“Quem está aqui está indignado com a realidade da sua escola”, "menos juros e mais educação", “queremos mostrar nas ruas que estamos contra o Melo e sua política de desmonte". Frases como essas eram entoadas repetidas vezes, enquanto a multidão percorria a João Pessoa, paralisando o trânsito no entorno.

Toda a movimentação foi acompanhada de perto pela Brigada Militar e pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Já nos primeiros minutos de manifestação, foi possível ver a aglomeração de veículos que se formava alguns metros atrás dos estudantes.

Congestionamento na avenida João Pessoa na manhã desta terça-feira Arthur Reckziegel/ Especial/JC

"Essa pauta é muito importante porque ajuda a impedir a evasão escolar. A dificuldade de locomoção, de conseguir fazer seu cadastro no TRI e as regras cada vez mais excludentes trazem desmotivação aos nossos estudantes da rede pública", descreveu a diretora do colégio Júlio de Castilhos, Paola Ribeiro.

Para o estudante de ciências sociais da UFRGS Murilo Gabriel a presença da juventude na rua é de suma importância na luta por direitos. "Hoje, quando o estudante vai fazer o TRI Escolar, ele enfrenta uma pilha de documentos, de burocracias e também problemas com o CadÚnico. Além disso, foi anunciado que a passagem vai subir, por isso precisamos fazer com que a nossa voz seja ouvida. Os juros e impostos estão aumentando, e esses recursos não estão sendo repassados à educação", explicou o estudante que estava na linha de frente do protesto.