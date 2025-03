Nova tarifa de ônibus da Capital será divulgada até o fim de março

Após quatro anos sem reajuste, a tarifa de ônibus em Porto Alegre está prestes a ser atualizada. Desde julho de 2021, os passageiros pagam R$ 4,80 pela passagem. Na última semana, o prefeito Sebastião Melo anunciou que o novo valor seria divulgado até a última segunda-feira. Contudo, até o momento, a nova tarifa não foi oficializada.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) afirma estar finalizando os cálculos necessários, mas ainda não possuir uma data definida para o anúncio. A única expectativa é de que a nova tarifa seja divulgada ainda em março.

A metodologia de cálculo da tarifa técnica, segundo o órgão, baseia-se no custo por quilômetro rodado (CKM). Esse indicador, multiplicado pela quilometragem percorrida pela frota, determina o custo total da operação. Mais de um terço desse custo operacional provém de despesas variáveis, como combustíveis, lubrificantes, pneus, peças e acessórios. Além disso, os custos de mão de obra foram impactados pelo fim da desoneração da folha de pagamento, conforme a Lei Federal nº 14.973/2024.

Outro fator que influencia o reajuste é a ausência de repasses federais para custear a isenção de passageiros com mais de 65 anos. A prefeita interina, Betina Worm, afirmou, nesta terça, que essa responsabilidade é do governo federal e que a falta desses recursos impacta diretamente no valor da tarifa. Segundo ela, "o governo federal não está atendendo à lei como deveria".

Já considerando a inflação acumulada desde o último reajuste, a tarifa atual de R$ 4,80, corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até janeiro de 2025, deveria ser de aproximadamente R$ 5,92.

Enquanto Porto Alegre aguarda a definição da nova tarifa, as cidades da Região Metropolitana já enfrentaram reajustes. Em 1º de fevereiro, as tarifas dos ônibus intermunicipais comuns tiveram um aumento de 14,21%, devido ao fim dos subsídios governamentais e à necessidade de equilibrar as finanças das empresas de transporte. Por exemplo, a tarifa para os usuários de Alvorada passou de R$ 6,30 para R$ 7,15, e para os de Viamão, de R$ 6,85 para R$ 7,85.