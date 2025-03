Hospital Mãe de Deus reinaugura Laboratório e área de entrega de exames

O Hospital Mãe de Deus reinaugura, em evento especial nesta terça-feira (18), o Laboratório e a área de entrega de exames, localizados no subsolo da instituição (Rua José de Alencar, 286). É a primeira entrega de um projeto de reestruturação do espaço, duramente atingido pela enchente de maio de 2024

“Este é um momento muito importante para o Hospital Mãe de Deus. É a primeira entrega de um trabalho que busca reestruturar o subsolo e qualificar ainda mais os fluxos de nossa instituição. É parte de um grande trabalho de retomada, que tem contado com apoio de muitas mãos: sociedade, colaboradores, parceiros”, diz o diretor-executivo do HMD, Sandro Junqueira.

A partir desta quarta-feira (19), os pacientes voltam a fazer a coleta e a entrega de material para exames laboratoriais no subsolo, no acesso pela Rua Costa. Já a área de Entrega de Exames também retorna ao seu espaço original, em frente ao Laboratório, totalmente atualizada.

“O Laboratório reabre com estrutura mais moderna, pensada para o acolhimento, o que sempre pauta o atendimento do Hospital Mãe de Deus. O paciente que fizer a sua coleta, encontrará ainda mais conforto”, afirma Andréia Sampert Clos, gerente do Centro de Diagnóstico e Imagem.

Até o final do ano, outros serviços do hospital devem ser retomados no espaço.