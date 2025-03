Porto Alegre adota monitoramento da qualidade do ar com dados em tempo real

A partir desta segunda-feira (17), Porto Alegre passa a contar com um sistema de monitoramento da qualidade do ar que permite ao cidadão comum acompanhar, em tempo real, os níveis de poluição na cidade. A iniciativa inclui cinco estações fixas e uma móvel, instaladas em pontos estratégicos escolhidos pela prefeitura, como áreas de grande fluxo de veículos, bairros com risco de ondas de calor e regiões densamente povoadas.

Os equipamentos foram instalados na Estação Rodoviária, no Terminal Antônio de Carvalho, na Amrigs, no Terminal Triângulo, no Hospital da Restinga e na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). Este último é móvel e pode ser transportado, por reboque, para medições específicas em qualquer ponto da cidade.

Os dispositivos monitoram a concentração de poluentes, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, material particulado fino (MP2,5 e MP10) e ozônio, além de registrarem dados meteorológicos, como temperatura, umidade e direção do vento. A empresa JCTM Comércio e Tecnologia Ltda foi contratada por meio de licitação para operar e mantê-los, com um investimento de R$ 2,95 milhões do Fundo Municipal Pró-Defesa do Meio Ambiente.

No evento de apresentação da iniciativa, na sede da Smamus, o secretário Germano Bremm destacou que a principal fonte de poluentes na capital é o transporte, responsável por 67% das emissões. "Há algum tempo estamos observando esta questão do ar. Agora, o mais importante é que, com essas informações, poderemos orientar a população em situações críticas e aprimorar políticas ambientais, como a ampliação de áreas verdes", afirmou.

plataforma online Os dados coletados estarão disponíveis em uma, permitindo que a população tome precauções, como evitar atividades físicas ao ar livre em dias de pior qualidade do ar ou, em casos extremos, utilizar máscaras para reduzir a exposição aos poluentes.

Também presente na solenidade, o prefeito Sebastião Melo ressaltou que, embora a responsabilidade pelo monitoramento da qualidade do ar tradicionalmente caiba aos governos estadual e federal, a prefeitura decidiu investir no sistema diante das limitações dos órgãos superiores. "É um passo importante. Mas é essencial que a comunicação com a população seja clara, para que todos possam acessar essas informações sem alarmismo. A meteorologia é inconstante: as vezes acerta e outras erra", disse.

O projeto integra o Plano de Ação Climática de Porto Alegre, que reúne 30 medidas para reduzir emissões de gases de efeito estufa e aumentar a resiliência da cidade frente a eventos climáticos extremos. A iniciativa se baseia no Inventário de Emissões de 2019, que apontou o transporte como principal emissor de poluentes, seguido pelo consumo de energia, resíduos e atividades agrícolas.

Com a implementação do monitoramento, a prefeitura pretende expandir a iniciativa no futuro, instalando novas estações conforme a necessidade. "Até então, tínhamos apenas um ponto de monitoramento, em Triunfo, outra cidade. Mas política pública precisa evoluir sempre. Estamos começando com seis pontos, mas o objetivo é ampliar e qualificar esse trabalho com o tempo", afirmou Bremm.