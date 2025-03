Carnaval de rua de Porto Alegre deve ocorrer dentro do calendário oficial em 2026

apenas no final de março. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), as festividades serão de forma descentralizada em partes da orla do Gasômetro, da Restinga, da Zona Leste e da Zona Norte.



Por meio de nota, a pasta informou que, ao todo, serão aportados R$ 500 mil, sendo dividido de forma igualitária entre infraestrutura e o cachê para os blocos. O desfile das escolas de samba, no Complexo Cultural Porto Seco, acontece entre os dias 14 e 15 deste mês. Enquanto o País inteiro celebrou as festividades durante cinco dias, em diferentes locais, em Porto Alegre, os foliões se concentraram, principalmente, em dois pontos: na orla do Gasômetro e no 4º Distrito Diferentemente do restante do Brasil, o desfile oficial dos blocos do Carnaval de rua de Porto Alegre acontecerá. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), as festividades serão de forma descentralizada em partes da orla do Gasômetro, da Restinga, da Zona Leste e da Zona Norte.Por meio de nota, a pasta informou que, ao todo, serão aportados R$ 500 mil, sendo dividido de forma igualitária entre infraestrutura e o cachê para os blocos.Enquanto o País inteiro celebrou as festividades durante cinco dias, em diferentes locais, em Porto Alegre, os

De acordo com a prefeitura, o ano fiscal começou no dia 20 janeiro e, com isso, não houve tempo hábil para liberação da verba. Depois de uma reunião, realizada ainda na semana passada, o Ministério Público do Rio Grande do Sul recomendou que a prefeitura da Capital não autorizasse qualquer evento de Carnaval de rua no interior do bairro Cidade Baixa, devido “à impossibilidade de garantir a segurança dos frequentadores, moradores e comerciantes”, esclarece a nota da secretaria de Cultura.

LEIA TAMBÉM: Carnaval de Porto Alegre de 2025 abre vendas de camarotes e frisas



No entanto, segundo o subcomandante da Brigada Militar, Douglas Soares, haveria efetivo para realização das festividades. De acordo com ele, a informação de que não teria efetivo “nunca foi dita (pela BM)”. As celebrações, até então realizadas no bairro e deslocadas para outros pontos da cidade, são “uma sugestão”, complementa.



Após uma série de questionamentos sobre a ausência dos eventos de Carnaval de rua de Porto Alegre, a prefeitura afirmou, por meio de nota, que “irá trabalhar desde já na organização para que os desfiles de blocos de rua do Carnaval 2026 ocorram dentro do calendário oficial do evento”.