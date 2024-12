Carnaval de Porto Alegre de 2025 abre vendas de camarotes e frisas

O Carnaval 2025, no Complexo Cultural do Porto Seco (rua Hermes de Souza, s/n), vai ocorrer nos dias 14 e 15 de março, com os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre e da Região Metropolitana dos Grupos Ouro, Prata e Tribos. As vendas das frisas e dos camarotes iniciaram hoje (17) ao meio-dia, pelo Sympla. Os camarotes para os dois dias partem de R$4.500,00 com capacidade para 15 pessoas, e as frisas de R$2.000,00 para 8 pessoas. Alguns já estão esgotados.Na sexta-feira, dia 14 de março, os desfiles serão:Grupo Prata: Filhos de Maria, Protegidos da Princesa Isabel e Realeza. Grupo Ouro: Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI. No sábado, dia 15, os desfiles serão: Grupo Prata: Academia de Samba Praiana, Unidos de Vila Mapa, Império da Zona Norte e União da Tinga. Grupo Ouro: Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina.