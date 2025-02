Aulas seguem suspensas no Rio Grande do Sul nesta terça-feira

As aulas na rede pública estadual do Rio Grande do Sul seguirão suspensas nesta terça-feira, 11 de fevereiro. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual da Educação.

Em função do calor extremo que atinge o Rio Grande do Sul, a volta às aulas foi suspensa pela Justiça, em decisão liminar no domingo. O governo do Estado recorreu contra a determinação, e aguarda nova decisão judicial, para definir a nova data de início do ano letivo.

aulas foram suspensas no domingo (9) Previstas para retornar nesta segunda-feira (10), as, por decisão da desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS)

A suspensão era válida apenas para segunda-feira, mas segundo informou a Secretaria Estadual da Educação, às 20h30min desta segunda, também não haverá aula na terça-feira.