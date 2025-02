Confira quando começam as aulas nas redes municipais da Região Metropolitana de Porto Alegre

ompasso de espera em relação ao dia de início das aulas orte onda de calor que assola o RS nesta semana. Os alunos da rede pública estadual de ensino do Rio Grande do Sul estão em c. Inicialmente previstas para esta segunda-feira, a retomada foi suspensa pela Justiça gaúcha atendendo a um pedido do Cpers-Sindicato, que representa os professores. A medida foi tomada para preservar a saúde da comunidade escolar em razão da f

A decisão da desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), é de que os estudantes só retornem para as salas de aulas no dia 17 de fevereiro.