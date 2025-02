Oeste gaúcho apresenta as maiores temperaturas do Rio Grande do Sul

metade Oeste é responsável pelo registro das maiores marcas Quaraí apresentando a maior temperatura do País e da série histórica do RS, com 48,3ºC. O Rio Grande do Sul tem apresentado temperaturas elevadas nos últimos dias em todo o território gaúcho, mas a, inclusive com o município dee da série histórica do RS, com 48,3ºC.

Segundo a empresa de meteorologia MetSul, cidades como Uruguaiana, Barra do Quaraí, Itaqui, Alegrete, Maçambará e São Borja também devem enfrentar níveis perigosos de calor.

As maiores temperaturas são registradas, no momento, além de Quaraí, nas cidades de São Gabriel e Santiago, ambas com 39,9ºC, São Vicente do Sul, com 39,6ºC e Uruguaiana, com 39,5ºC

A capital do Estado, Porto Alegre, apresenta temperatura um pouco menor, com 35,2ºC em Belém Novo, e 37ºC no Jardim Botânico.

As menores temperaturas, porém, são encontradas na parcela Nordeste do Estado, próximo à fronteira com Santa Catarina. É o exemplo de São José dos Ausentes, que tem marcas de 26ºC, a mais fria de todo território gaúcho, juntamente com Tramandaí, que registrou 28,4ºC.

O Inmet publicou um aviso de perigo, para uma onda de calor de temperaturas de 5ºC acima da média por período de 3 até 5 dias, que vigora até quarta-feira (5). O fenômeno deve abranger o Centro, o Sul, o Noroeste, o Nordeste e a Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Defesa Civil da Capital emitiu aviso, que vigora até as 20h desta terça-feira (4), devido à previsão de calor extremo e baixa umidade do ar. As temperaturas poderão chegar aos 38ºC, com predomínio de sol e ventos fracos vindos de Leste/Nordeste. As condições podem apresentar riscos, principalmente a crianças e idosos e indivíduos com doenças preexistentes.

O órgão recomenda beber água regularmente, mesmo sem sentir sede, e oferecer líquidos a população de risco. Também é importante consumir alimentos leves e frescos, como saladas e frutas, e utilizar roupas claras, leves e confortáveis.

A proteção contra os raios UVA e UVB também é recomendada, com uso de protetor solar, abrigo do sol em lugares frescos, com sombra ou ar-condicionado. Devem ser evitadas atividades físicas em período de maior calor, entre às 10h e 16h. Não se deve permanecer em veículos estacionados no sol por longos períodos.