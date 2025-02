Com 43,8ºC, RS registra maior temperatura desde 1910 nesta terça-feira

O estado do Rio Grande do Sul registrou, nesta terça-feira (4), a maior temperatura oficial desde o início das medições, em 1910, de acordo com a MetSul Meteorologia. A temperatura máxima foi registrada na estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Quaraí, na Fronteira Oeste. A marca chegou a impressionantes 43,8ºC até às 15h.

Trata-se, segundo a MetSul, de novo recorde de temperatura máxima do Rio Grande do Sul em 115 anos de medições regulares no Estado, pelos dados da agência oficial de clima do governo brasileiro.

Cidades próximas também registraram altas temperaturas. No entanto, não chegaram perto da marca apresentada por Quaraí. Santana do Livramento, por exemplo, teve a marca de 37,4ºC. Uruguaiana registrou temperatura máxima de 39,2ºC.

No dia que promete ser o mais quente deste verão, também enfrentam temperaturas extremas cidades como Santiago, na Região Central do RS, com 39,9ºC, e São Gabriel, que são as marcas mais altas do Estado, após Quaraí.

A capital do Estado, Porto Alegre, apresenta temperatura um pouco menor, com 35,2ºC em Belém Novo, e 37ºC no Jardim Botânico.

O Inmet publicou um aviso de perigo, para uma onda de calor de temperaturas de 5ºC acima da média por período de 3 até 5 dias, que vigora até quarta-feira (5). O fenômeno deve abranger o Centro, o Sul, o Noroeste, o Nordeste e a Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Defesa Civil da cidade emitiu aviso, que vigora até às 20h, devido à previsão de calor extremo e baixa umidade do ar. As temperaturas poderão chegar aos 38ºC, com predomínio de sol e ventos fracos vindos de Leste/Nordeste. As condições podem apresentar riscos, principalmente a crianças e idosos e indivíduos com doenças preexistentes.

O órgão recomenda beber água regularmente, mesmo sem sentir sede, e oferecer líquidos a população de risco. Também é importante consumir alimentos leves e frescos, como saladas e frutas, e utilizar roupas claras, leves e confortáveis.

A proteção contra os raios UVA e UVB também é recomendada, com uso de protetor solar, abrigo do sol em lugares frescos, com sombra ou ar-condicionado. Deve ser evitado atividades físicas em período de maior calor, que é entre 10h e 16h. Não se deve permanecer também em veículos estacionados por longos períodos.

Previsão para os próximos dias

A previsão elaborada pela MetSul indica que, na quarta-feira (05), o dia será de marcas similares. Em diversas cidades da Metade Oeste do Estado, região com maiores temperaturas nesta terça-feira, devem ser registrados 38 a 40°C, com 41 a 43°C pontualmente.

Em Porto Alegre, a máxima deverá ser de 38°C e a mínima de 23°C. As marcas de temperatura são similares, mas umidade será mais elevada, o que aumenta a sensação de sufocamento e o desconforto. Na quinta e na sexta-feira, a umidade e o calor provocam pancadas de chuva e temporais isolados. O abafamento irá persistir embora no termômetro a temperatura tenha ligeiro declínio. As temperaturas máximas no fim de semana devem ser registradas ao redor de 24 ou 25 ou 26°C, enquanto as máximas são de 34°C na quinta-feira 31°C na sexta-feira, 34°C no sábado e 37°C no domingo.

Há risco de chuva de verão nos extremos do Estado, em divisas com Santa Catarina e fronteira com Uruguai. Também há indicação de fortes temporais, sobretudo nas áreas próximas do Uruguai entre Jaguarão e Chuí.