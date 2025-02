Calor extremo irá superar média histórica de fevereiro

O pico da atual onda de calor no Rio Grande do Sul ocorrerá entre esta terça (4) e quarta-feira (5), com temperaturas extremas em diversas regiões do Estado. Nas próximas horas, o tempo permanecerá seco, com amplas aberturas de sol em todas as áreas. Na parte central e no Oeste, os termômetros devem oscilar entre 37°C e 39°C, com máximas de 40°C a 42°C em alguns pontos.

No final da tarde e início da noite desta terça, o calor excessivo poderá provocar pancadas isoladas de chuva de verão em algumas cidades da Metade Norte, mas de forma passageira e localizada. A noite será abafada e desconfortável, especialmente no Interior, com temperaturas que dificultam o resfriamento natural dos ambientes.

Na Capital, o calor segue como destaque. O dia começará com temperaturas já elevadas, acima dos 30°C pela manhã, e deve atingir máxima de 38°C à tarde. No Vale do Sinos, as marcas podem se aproximar dos 40°C. O tempo quente persistirá amanhã, mantendo o desconforto térmico em toda a Região Metropolitana.

Esse cenário extremo dá o tom do que deve ser um fevereiro marcado por temperaturas acima da média e chuvas irregulares. O calor intenso não se limita aos primeiros dias e tende a marcar todo o período, que encerra o chamado verão meteorológico.

Segundo a MetSul Meteorologia, o calor dessa semana será determinante para que o mês termine com temperaturas superiores à média histórica. As regiões Oeste, Noroeste e Metropolitana continuarão registrando máximas próximas ou acima dos 40°C em determinados períodos, intercaladas com dias de calor menos intenso. Cidades como Uruguaiana, Santa Rosa e Alegrete estão entre as mais afetadas, enquanto áreas dos vales do Taquari e do Sinos podem enfrentar picos de até 39°C.

A irregularidade das chuvas também chama atenção. Embora algumas áreas do Norte e do Leste do Estado possam registrar volumes acima da média, o Centro e o Oeste devem enfrentar precipitações abaixo do esperado, agravando o cenário de estiagem que já atinge diversas regiões.

O La Niña em atuação contribui para esse padrão. Caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno altera a circulação atmosférica global e, no Sul do Brasil, favorece períodos de estiagem intercalados com chuvas intensas, porém mal distribuídas.

Em Porto Alegre, por exemplo, fevereiro costuma registrar uma das maiores médias de temperatura do ano, com máximas históricas de 30,5°C — marca que deve ser superada em vários dias do mês. Já as chuvas, que historicamente somam cerca de 110 mm na capital, podem ficar abaixo disso, ampliando o contraste entre o calor e a umidade.

Apesar do predomínio do calor, há espaço para mudanças pontuais. O avanço de frentes frias, mesmo que de curta duração, pode provocar temporais isolados, típicos do verão, com risco de alagamentos, ventos fortes e até queda de granizo. Esse tipo de chuva costuma ser intensa, mas localizada, o que significa que, enquanto uma cidade enfrenta um temporal severo, áreas vizinhas podem permanecer secas. No entanto, essas pancadas não serão suficientes para equilibrar o déficit hídrico em regiões mais afetadas.