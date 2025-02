Rio Grande do Sul deve registrar até 43°C durante a semana

Em razão de uma nova onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os gaúchos já sentem os impactos das altas temperaturas. Quaraí, na Fronteira Oeste, registrou 39,1°C neste domingo (2), feriado de Navegantes e Iemanjá. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa onda de calor se estende até quarta-feira (5).



O domingo também foi marcado pelo tempo firme e altas temperaturas em Porto Alegre - o que possibilitou a ida de milhares de fiéis às ruas. A máxima chegou aos 32,8°C. Conforme o meteorologista do Inmet Marcelo Schneider, embora a onda de calor tenha uma “breve interrupção na quinta-feira (6), com instabilidades, ela irá perdurar até o meio da próxima semana”.

As temperaturas podem, inclusive, superar os 42°C ou 43°C no Oeste do Estado, e se aproximar dos 40°C na Grande Porto Alegre até quarta-feira. Devido a onda de calor, o Rio Grande do Sul está sob dois avisos do Inmet, um amarelo e outro laranja, que indicam, respectivamente, perigo potencial e perigo, com 5°C acima da média climatológica.



O aviso laranja deixa em atenção boa parte do Rio Grande do Sul, com destaque para o Sudoeste e o Noroeste do Estado, além da Região Metropolitana de Porto Alegre. Já o aviso amarelo alcança o Oeste de Santa Catarina, a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Noroeste gaúcho.

De acordo com Schneider, “os finais de tarde devem ser acompanhados de temporais isolados” em alguns pontos do estado. “Os mais fortes serão na virada de quarta para quinta-feira, sem ter acumulados expressivos/generalizados na maioria do Estado”, explica.



A partir do próximo final de semana, o calor aumenta novamente e a mudança mais ampla deve ocorrer no meio da semana que vem. Ao longo do mês de fevereiro, a chuva “deve ser irregular, ainda com tendência de ficar um pouco abaixo da média, especialmente do Centro para o Oeste”, detalha Schneider.