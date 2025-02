Volta do feriado tem trânsito moderado na Freeway

O movimento de retorno neste domingo (2), feriado de Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, pela Freeway é marcado pelo fluxo moderado até o início da tarde. De acordo com a CCR ViaSul, concessionária da rodovia, são aguardados cerca de 60,9 mil veículos na rodovia no sentido Capital ao longo do dia. Às 15h30 desta tarde, 78 veículos por minuto trafegam no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Já no pedágio de Gravataí, são 62 veículos por minuto.