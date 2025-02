Procissão de Navegantes atrai milhares de fiéis em Porto Alegre

Com o dia quente e ensolarado, a tradicional procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, que ocorreu neste domingo (2), em Porto Alegre, atraiu milhares de fiéis por ruas e avenidas, que agradeciam e faziam promessas à santa padroeira da Capital.

O sesquicentenário aniversário da festa teve como tema "150 anos, caminhando com Maria, Mãe da Esperança".



Durante a missa, que começou às 7h, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na rua Vigário José Inácio, 402, no Centro Histórico, o bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom Juarez Destro, falou em paz, celebrou o fim da guerra entre Israel e Hamas e relembrou as cheias de maio no Rio Grande do Sul como um momento que exigiu fé do povo.

Fiéis seguiram em caminhada por avenidas até a Igreja de Navegantes, no Norte da Capital TÂNIA MEINERZ/JC

“A esperança é a última que morre”, disse aos devotos que lotaram a paróquia para a saída da procissão.



Logo após a celebração, por volta das 8h, os devotos acompanharam a imagem da Santa em um trajeto de aproximadamente 5 quilômetros pelas avenidas Mauá e Castelo Branco, até a antiga Ponte do Guaíba.

Eram 10h20min quando a procissão finalmente chegou ao Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, na zona Norte da Capital, onde acontecem missas durante todo o dia. É lá que a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes permanece. O arcebispo Dom Jaime Spengler celebrou uma missa campal, junto com o pároco da Igreja dos Navegantes, padre Carlos Feeburg, e pediu bênçãos de Nossa Senhora dos Navegantes a todos atingidos pelas enchentes e ao povo porto-alegrense.



O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), participou da missa e da caminhada, acompanhado da primeira-dama Valéria Leopoldino, e definiu o dia como "especial". "Tem um significado pelos 150 anos, mas é também a primeira procissão depois das enchentes. Que tenhamos força para reconstruir a cidade”, disse.

De pés descalços, fiéis agradecem e cumprem promessas



Durante mais de duas horas de caminhada, era possível notar pessoas que preferiam fazer o percurso descalças. A procissão foi acompanhada por carros de som que reproduziam canções e palavras de oração dedicadas à família, à paz e ao meio ambiente.



No meio da multidão, estava, bastante emocionada, de pés descalços e com lágrimas nos olhos, Sandieli Dellosbel, acompanhada de sua mãe. Elas cumpriam pela 23ª vez o cortejo. "Apesar das dificuldades que a gente passa, a Mãe está sempre do nosso lado. A gente vence cada batalha assim, isso aqui é tudo para mim. Participo há 23 anos", contou. Sua mãe acrescentou que a caminhada foi uma promessa, porque a filha foi desenganada pelos médicos quando era recém-nascida, mas se curou.



A devota Silvana Oliveira destacou o papel da fé no dia a dia. "Primeiro vem a fé, depois a religião. Independente de religião, o que nos coloca de pé é a fé", enfatizou, contando que participa de pés descalços há três anos da procissão após conseguir o emprego que tanto esperava.



Em uma tradição que passa entre gerações, Bruno Santos carregava o filho, Olliver, de três meses, no colo. "Estou fazendo o cortejo porque minha mãe fez uma promessa que começou comigo e está se cumprindo com meu filho. Agora, nossa promessa é trazer ele até os 7 anos todos os anos. Ele nasceu prematuro, mas com a ajuda da nossa Mãe, foi se desenvolvendo", relatou, acompanhado da Mãe de Santo, Mãe Tânia de Iemanjá. "Somos muito devotos, Enquanto eu tiver forças, vou sempre acompanhar", contou. Sobre estar descalço no asfalto quente, ele afirma: "não sinto nada".



Além da celebração católica, a data também marca o dia de Iemanjá, orixá das águas e considerada a mãe de todos os orixás nas religiões de matriz africana. Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá são símbolo do sincretismo religioso brasileiro, que misturou influências católicas às religiões afros e vice-versa.