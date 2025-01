Sesc/RS recebe doação de mais de 100 mil livros para reconstrução de escolas e bibliotecas

100 mil livros chegaram a Porto Alegre nesta quarta-feira (29). Por enquanto, os exemplares estão guardados na Faculdade e Colégio São Judas Tadeu - recentemente comprados pela Fecomércio-RS Em uma ação conjunta entre Sesc/RS e Sesc/PR,. Por enquanto, os exemplares estão guardados na Faculdade e Colégio São Judas Tadeu -. Desde agosto do ano passado, a instituição paranaense mobilizou o Estado em uma corrente de doações de livros afim de amenizar os impactos das enchentes e auxiliar na reconstrução de bibliotecas e acervos literários afetados pelas chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul.

Esses 100 mil exemplares equivalem a 30 toneladas de literatura de diversos segmentos, transportados em dois caminhões lotados. São livros novos ou em bom estado de conservação de gêneros como literatura, literatura infanto-juvenil, quadrinhos, teoria literária, artes visuais, cultura, filosofia, cinema, teatro e biografias, que passaram por uma triagem, com o intuito de garantir a boa qualidade dos materiais.



A ação conta com o apoio da Rede de Bibliotecas do Sesc/RS, que está à frente do levantamento das centenas de instituições que serão beneficiadas. Uma delas é o Projeto Gelotecas, que estiliza geladeiras desativadas e as transforma em bibliotecas abertas para retirada gratuita de livros, criando um sistema rotativo de troca de exemplares entre as comunidades periféricas em pontos de deslocamentos e encontros, como estações de trens, escolas e praças, com o intuito de estimular a leitura.

Os livros estão armazenados na Faculdade e Colégio São Judas Tadeu Arthur Reckziegel/Especial/JC

Cássio de Abreu, presidente da Associação do Sétimo Setor de Canoas, que está ligado ao Projeto Gelotecas, avalia a importância da doação. "Essa parceria com o Sesc/RS já é de longa data. Em Canoas, as escolas estão muito defasadas, então, com esses livros, a gente pretende auxiliá-las, bem como outros pontos de leitura da cidade que estão inoperantes atualmente. Infelizmente, acabamos perdendo muitas gelotecas no período da enchente. Agora é o momento de reconstruí-las", descreveu o presidente.

A analista de Ação Social Taira Sakr de Oliveira, do Sesc/PR, explicou a ideia por trás da mobilização. "Logo após as enchentes, foi pensada a criação dessa campanha, justamente porque víamos que faltava uma instituição que olhasse com carinho para a literatura. Além do mais, os livros com o mínimo contato com a água já eram bastante prejudicados. O processo de arrecadação durou um pouco mais de um mês e a maioria das doações vieram de pessoas físicas", declarou Taira.