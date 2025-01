Ufrgs e outras sete instituições suspendem calendário de matrículas após atraso do MEC no Sisu

Ao menos oito instituições de ensino superior públicas suspenderam o calendário de matrículas do Sisu, (Sistema de Seleção Unificada), que começaria na última segunda-feira (27), por ainda não terem recebido a lista de aprovados do MEC (Ministério da Educação) para que as universidades pudessem iniciar o processo de matrícula.

Procurada, a pasta do governo Lula não respondeu sobre o atraso. Após a publicação da reportagem, o ministério anunciou que vai estender o calendário do programa.

Pelo calendário oficial, os candidatos teriam entre 27 e 31 de janeiro para realizar a matrícula nas instituições públicas de ensino. Agora, o período de matrícula será prorrogado até 3 de fevereiro. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União ainda nesta terça-feira (28).

Entre as instituições que anunciaram a suspensão estão universidades e institutos federais e estaduais. São elas:

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

UFPB (Universidade Federal da Paraíba)

UFPel (Universidade Federal de Pelotas)

Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

UFS (Universidade Federal de Sergipe)

UEPB (Universidade Estadual da Paraíba)

IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina)

Em comunicados em suas páginas oficiais, as instituições informaram aos alunos que o cronograma segue indefinido até que recebam a lista de aprovados.

A UFRGS, por exemplo, informou que está "acompanhando atentamente os esforços do MEC para o processamento dos dados necessários" e disse que a primeira etapa de matrículas está com o cronograma temporariamente suspenso.

Segundo a instituição, as novas datas serão atualizadas na página oficial da universidade.

Já a UFRJ informou que a pré-matrícula dos candidatos classificados no Sisu deve ter início ainda nesta terça-feira (28) em horário ainda não definido "pois depende do horário em que o MEC disponibilizar os relatórios contendo as informações dos candidatos classificados".

A lista de aprovados pelo Sisu 2025 foi divulgada pelo MEC na manhã de segunda-feira (27), a divulgação deveria ter ocorrido no domingo (26). A relação dos aprovados, no entanto, é diferente da lista que as instituições de ensino precisam receber.

No domingo e nem na segunda-feira, o ministério informou o motivo do atraso.

O sistema é hoje a principal porta de entrada para instituições públicas de ensino superior de todo o país. Disputam as vagas candidatos que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2024 e não tiraram nota zero na prova de redação.