Centro de Estudantes da Ufrgs oferece curso pré-vestibular para público baixa renda

Uma cena muito comum neste início de ano são as faixas que estampam o nome de vestibulandos recém-aprovados para o ingresso no Ensino Superior. As tradicionais "faixas de bixo" são hasteadas como bandeiras,em frente às casas dos novos calouros, por suas famílias, numa forma de expressar o orgulho e reconhecer a conquista dos novos universitários.

Para garantir a tão aguardada vaga no Ensino Superior, uma parcela dos vestibulandos aposta em cursos pré-vestibular, normalmente feitos após a saída do Ensino Médio. Muitos desses cursos têm o custo da mensalidade na rede particular, inacessível para a maioria da população de classe baixa que não for contemplada com algum tipo de bolsa.

Foi observando essa realidade que o Centro de Estudantes Universitários de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ceue-Ufrgs) criou o Ceue Pré-Vestibular, um cursinho social destinado ao público de baixa renda que quer ingressar em uma universidade.

Fundado em 1955, o Ceue-PV nasceu como um reforço escolar para estudantes das engenharias que estavam com dificuldades em cálculo e similares. Com o passar do tempo, o projeto cresceu e se transformou em um cursinho completo, organizado pelos próprios alunos integrantes do centro acadêmico.

A estudante de Engenharia Ana Júlia Mesquita é coordenadora do Ceue-PV e ex-aluna do cursinho. Ela conta que o ensino oferecido pelo PV — como é carinhosamente chamado — foi importante para seu ingresso na Ufrgs. "O PV foi uma oportunidade muito boa, justamente porque era o que eu tinha condições na época de vestibulanda. Quanto mais cursinhos populares e sociais existirem, melhor. Isso é oportunidade para as pessoas acessarem a universidade", destaca.

Professora no Ceue-PV, a estudante de história Amanda Bacchieri acredita que a iniciativa é mais uma ferramenta de democratização do acesso ao ensino superior. "Cursinhos como este contribuem para a redução da desigualdade no ensino e proporcionam chances para estudantes das classes populares, muitas vezes vindos do ensino público, de se prepararem", afirma.

O Ceue-PV é um cursinho pré-vestibular de caráter social, voltado para estudantes de baixa renda e com o ensino focado nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do vestibular da Ufrgs. "Somos considerados um curso social e não popular. Isso significa que cobramos uma taxa para manter o funcionamento do cursinho, mas o valor é extremamente acessível: atualmente, são R$ 70 por mês. Esse valor cobre desde o pagamento dos professores até materiais didáticos", explica a diretora.

O público-alvo são jovens e adultos que possuem dificuldades socioeconômicas e buscam uma oportunidade de se preparar para as provas. O curso extensivo ocorre de março a novembro, com aulas focadas em todas as matérias cobradas nos exames.

A manutenção do Ceue-PV é viabilizada por eventos organizados pelo Centro Acadêmico de Engenharia e pelas mensalidades dos alunos. No entanto, Ana Júlia menciona que o projeto sempre busca parcerias para reduzir custos com materiais. "Estamos tentando fechar uma parceria para baratear as apostilas este ano. Assim, conseguiremos investir o caixa em melhorias para o cursinho," comenta.

Para quem deseja apoiar o Ceue-PV, seja como professor voluntário, com materiais ou financeiramente, é possível entrar em contato pelo Instagram oficial (@ceuepv) ou pelo e-mail [email protected].