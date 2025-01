CDL POA apoia criação do Programa Auxílio Material Escolar do governo municipal

Programa Auxílio Material Escolar substitui a entrega de material escolar para alunos do sistema público de Porto Alegre. O programa beneficiará os 67 mil estudantes da rede municipal, que contempla da educação infantil até ensino médio, pós-médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos). As famílias receberão um cartão de débito para compra do material substitui a entrega de material escolar para alunos do sistema público de Porto Alegre. O programa beneficiará os, que contempla da educação infantil até ensino médio, pós-médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos). As famílias receberão umque antes era adquirido e entregue pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) para cada aluno.

LEIA TAMBÉM: Pesquisas indicam alta variação de preços na lista de materiais escolares de 2025

Com a mudança, a prefeitura dá às famílias a oportunidade de comprar itens personalizados para cada estudante, se adequando a seus gostos, mas respeitando a lista de materiais obrigatórios entregue pela prefeitura. Além disso, com a possibilidade de compras, o comércio local será beneficiado pela nova demanda.



Para o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, “o Programa Auxílio Material Escolar” é positivo para o comércio do município, pois a compra dos itens poderá ser feita apenas em estabelecimentos varejistas registrados na Capital. Com isso, ele garante que os recursos sejam investidos na cidade, fortalecendo a economia local”.



As famílias receberão cartões com saldos diferentes conforme o ano escolar do aluno:

Ed. Infantil (Berçários 1 e 2) - R$ 124,04



Ed. Infantil (Maternal e Jardim) - R$ 153,88



Ens. Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 3º) - R$ 139,44



Ens. Fundamental Anos Iniciais (4º e 5º) - R$ 127,55



Ens. Fundamental Anos Finais (6º ao 9º) - R$ 156,64

EJA, Ensinos Médio e Pós-Médio - R$ 136,07

Agora responsáveis pela aquisição dos materiais, as famílias podem usar estratégias para otimizar o recurso e aproveitá-lo da melhor forma. O economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, dá algumas dicas para economizar no material escolar: