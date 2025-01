IGP recebe investimento de R$ 4,6 milhões em equipamentos em 2024

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) recebeu o investimento de R$ 4,6 milhões em equipamentos no ano de 2024, oriundos do governo estadual e federal. Segundo a diretora-geral do IGP, Marguet Mittmann, os equipamentos colaboram para a elucidação dos crimes e o fortalecimento da segurança pública.

“Esses investimentos são reflexos do compromisso do governo do Estado com a segurança da população gaúcha”, explica Marguet Mittmann. Ainda de acordo com ela, o “investimento em tecnologia para o IGP não só acelera a solução de casos, como também fortalece nosso papel no sistema de justiça, contribuindo para um ambiente mais seguro e justo para todos”.

LEIA MAIS: IGP conclui identificação das 10 vítimas da queda do avião em Gramado



Os equipamentos foram adquiridos com os recursos do Fundo Estadual da Segurança Pública (Fesp), do Fundo Nacional da Segurança Pública (FNSP), Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL) e Fundo a Fundo.

Entre os equipamentos, está o cromatógrafo gasoso com espectrômetro de massas (CG-MS). O equipamento, adquirido com o recurso de R$ 783 mil pelo FNSP, consegue separar e identificar os componentes de uma mistura complexa. Já o cromatógrafo HPLC-DAD FNS Acoplado é um equipamento de alta tecnologia utilizado para identificar e analisar substâncias químicas em amostras líquidas, como sangue, urina, saliva ou outros líquidos.

Com recurso do Fundo a Fundo de R$ 540 mil reais, o equipamento adquirido permite que os peritos identifiquem rapidamente os compostos presentes em amostras, facilitando a coleta de provas que ajudam a resolver casos de homicídios e outros crimes. Os equipamentos são utilizados em análises toxicológicas em material biológico, para pesquisa de fármacos, drogas ilícitas e pesticidas.

O RapidHIT ID é um equipamento que realiza análises de DNA e teve o investimento de R$ 1,9 milhão com recurso do Fundo a Fundo. O principal diferencial é que ele gera resultados rápidos (muitas vezes em menos de duas horas) e permite que as autoridades tenham acesso a informações mais rápidas sobre o DNA, colaborando para a identificação de suspeitos ou vítimas e resolução de casos.

Além disso, também foram recebidos drones, televisores, eletrodomésticos, cofres eletrônicos e mecânico para armas, que serão distribuídos nas coordenadorias regionais de perícia do Estado.