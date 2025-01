Emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre completa uma semana fechada

Nesta segunda-feira (20), a emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) completou uma semana fechada em virtude de obras estruturais. As principais mudanças incluem a reconstrução do piso e a instalação de revestimentos em áreas que apresentam desgaste. Mensalmente, cerca de 2 mil pessoas são atendidas no espaço.



A expectativa é que o serviço seja finalizado apenas em março. “Tivemos uma semana inicial bem mais difícil, porque estávamos em fase de redução dos atendimentos de emergência. Agora, já estamos com toda área física interditada”, explica o chefe do serviço de emergência, Daniel Pedrollo. De acordo com ele, o serviço segue o cronograma estipulado. O valor destinado para as obras não foi divulgado.

Durante o período, será realizada a mudança do piso, com a substituição do contrapiso por um material mais resistente. Além disso, serão implementados espaços de triagem, acolhimento e uma sala de prescrição para pacientes de curta permanência.

Principais mudanças incluem a reconstrução do piso e a instalação de revestimentos Angelica Coronel/HCPA/Divulgação/JC



A reforma também contempla a limpeza de dutos do sistema de ar condicionado, tanto na emergência adulto quanto na pediátrica. Ainda de acordo com o chefe do serviço de emergência, Daniel Pedrollo, a aquisição do novo aparelho de angiografia irá exigir uma instalação robusta para passagem de cabos. “É um aparelho de alta complexidade, instalado no andar superior a emergência e necessita de reforço.”

Para garantir a assistência a pacientes graves e urgentes regulados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um plano de contingência foi criado. “Os pacientes transplantados e oncológicos, que estão com o tratamento ativo no hospital, contam com um plano próprio”, reforça Pedrollo. Esses pacientes podem encontrar as equipes no ambulatório, os demais devem buscar outras alternativas.



A recomendação é buscar os prontos-atendimentos da Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul. A Upa Moacyr Scliar segue de sobreaviso às demandas que surgirem no período. O Hospital de Clínicas, no entanto, segue atendendo as ambulâncias em casos críticos, “que são aqueles com protocolos de infarto, cirurgia no abdômen e Acidente Vascular Cerebral (AVC)”, complementa Pedrollo. Depois dos primeiros 36 dias de obra, serão retomadas parcialmente as atividades na emergência adulto.



Na última semana, o fechamento da emergência do Hospital de Clínicas coincidiu com o fechamento da emergência do Hospital São Lucas da Pucrs (HSL). Na manhã de sexta-feira (17), quando ambas estavam fechadas, 293 adultos estavam internados em 203 leitos. Atualmente, são 280 internos, segundo segundo o painel da situação das emergências de Porto Alegre.