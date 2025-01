Emergência do Hospital São Lucas deve reabrir na próxima segunda-feira

Fechada para reformas desde o dia 2 de janeiro, a emergência SUS do Hospital São Lucas da PUCRS (HSL) deve reabrir na próxima segunda-feira (20). Os ajustes finais devem ser realizados ao longo do final de semana. Com as portas abertas, o espaço realiza, em média, 22 internações por dia.



Conforme o diretor técnico do Hospital São Lucas da PUCRS, Fabiano Ramos, os trabalhos seguem o prazo estipulado. “Acredito que neste sábado (18), a parte principal esteja finalizada, que são as modificações no piso. Algumas áreas, que são paredes, ainda precisam de pinturas. Provavelmente, não conseguiremos finalizar até domingo (19) ou segunda-feira, mas isso pode ser feito ao longo da semana”, explica.

A limpeza deve ser realizada ainda neste domingo para reabertura na próxima semana. As reformas acontecem, principalmente, em razão dos danos dos eventos climáticos ao longo de 2024. O temporal de janeiro do ano passado, pela primeira vez na história, afetou parte do telhado principal. Os danos foram ocasionados no prédio anexo, onde funcionam os ambulatórios, a emergência SUS e os convênios.



“Fizemos os reparos necessários naquele momento. Depois, com as chuvas de maio, uma parte da emergência foi atingida pela água que veio dos lagos Jardim Botânico”, explica o diretor técnico. De acordo com ele, o piso da emergência apresentou infiltrações, com algumas modificações. Para reforma no piso, foram destinados, aproximadamente, R$ 500 mil.

Até o final do mês, as obras no terceiro andar - onde está localizado o ambulatório do SUS -, devem ser retomadas. Um impasse na liberação dos seguros ocasionou uma demora na realização do serviço, a expectativa é que até março a área seja entregue já revitalizada.



Durante o período com a emergência fechada, os pacientes foram remanejados. “Apesar do fechamento, os atendimentos não tiveram impacto no que diz a pacientes graves, vinculados pelo município e pelo Estado”, reforça Fabiano Ramos.



Para minimizar os impactos, a instituição definiu ações específicas, como a interdição temporária de leitos, manutenção de atendimentos via Sistema de Gerenciamento de Internações (Gerint), com gestão e critérios definidos pelo hospital, além de estabelecer horários para aceitação de pacientes, evitando longos períodos de espera.



Os encaminhamentos de vagas são feitos diretamente a Unidades de Internação ou UTIs, conforme necessário, e serão disponibilizados, ainda, 40 leitos de enfermaria clínica para atender a retaguarda da emergência.