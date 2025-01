Inmet alerta para risco de tempestades no Rio Grande do Sul neste domingo

Em boletim publicado na manhã deste domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a possibilidade de chuvas, ventos intensos e queda de granizo no Rio Grande do Sul ao longo do dia. Segundo a nota, as áreas atingidas devem ser o Sudoeste, Centro Ocidental, Sudeste, Região Metropolitana de Porto Alegre e Centro Oriental.

As chuvas podem chegar a até 100 mm/dia em algumas regiões, ventos de 60-100 km/h. Nesse cenário, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.



Segundo informações da Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Sema), um sistema de baixa pressão que se desloca sobre o Estado neste domingo. Essas instabilidades trarão chuva moderada a forte, acompanhada de descargas elétricas, temporais

isolados, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Os volumes de precipitação variam de 20 a 50 mm/dia, podendo atingir pontualmente 80 mm/dia em áreas do Sul, Campanha, Centro, Vales, Costa Doce. As rajadas de vento ficam em torno de 60 a 80 km/h, podendo ser superiores nas áreas com instabilidades. As temperaturas máximas estarão em torno de 26 a 40°C.



Na segunda-feira (20), o sistema de baixa pressão segue se deslocando para o Oceano e dará origem a um ciclone extratropical, causando temporais intensos com chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo em parte do território gaúcho.



Os acumulados variam entre 20 e 60 mm/dia na Campanha, Centro, Vales, RMPOA, Nordeste e Litoral Norte. No Sul, Costa Doce e Litoral Médio, os acumulados devem ser maiores, ficando entre 50 e 80 mm/dia, e podendo atingir pontualmente 100 mm/dia. As rajadas de vento serão intensas na metade Leste do Estado, entre 60 e 80 km/h, podendo atingir os 100 km/h, deixando o mar agitado.