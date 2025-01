Defesa Civil do RS registra estragos em cidades gaúchas em razão do temporal

Campo Bom onde aproximadamente 28 casas foram parcialmente destelhadas. Foi realizado um apoio direto aos moradores pela Defesa Civil municipal e o Corpo de Bombeiros Militar. Em Caxias do Sul, os ventos fortes causaram o destelhamento parcial de cinco residências e uma igreja evangélica, no bairro Forqueta. Ninguém ficou ferido. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil realizou a entrega de lonas aos afetados e segue fazendo levantamento, se houve danos em outras localidades. As chuvas fortes que atingiram o Rio Grande do Sul na tarde de quinta-feira (16) causaram prejuízos em diversas cidades gaúchas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul registrou estragos emonde aproximadamente 28 casas foram parcialmente destelhadas. Foi realizado um apoio direto aos moradores pela Defesa Civil municipal e o Corpo de Bombeiros Militar. Ems ventos fortes causaram o destelhamento parcial de cinco residências e uma igreja evangélica, no bairro Forqueta. Ninguém ficou ferido. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil realizou a entrega de lonas aos afetados e segue fazendo levantamento, se houve danos em outras localidades.



A Defesa Civil estadual diz que em Novo Hamburgo foi constatada a queda de árvore em residência devido aos ventos, danificando o telhado e estrutura da casa. Foi feita a remoção da árvore, retirada de entulhos e colocação de lona temporária. Uma pessoa ficou desalojada. O município de Piratini registrou tempestade e queda de granizo que resultou em danos em uma residência e em lavouras de aipim e milho, na Costa do Bica, no interior do município.

Em Porto Alegre, os bairros localizados na área central da cidade foram atingidos por uma tempestade de granizo e com fortes ventos na tarde de quinta-feira (16). Entregues pela prefeitura nesta semana, os totens de monitoramento climático apuraram que ocorreram quantidades distintas de chuva nos bairros da cidade. O totem do bairro Arquipélago foi o que registrou a maior quantidade de chuva, com 22,9 milímetros. Já o da Lomba do Sabão, perto do limite com Viamão, apontou 0,6 milímetro no mesmo período, o menor volume apurado pelos novos equipamentos.