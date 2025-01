Chuvas causam uma morte em SC; 10 cidades decretam situação de emergência

Uma pessoa morreu e dez municípios decretaram situação de emergência em Santa Catarina em função das fortes chuvas que atingem o estado catarinense desde quinta-feira (16). Também foi registrado uma série alagamentos e deslizamentos de terra. Em Governador Celso Ramos, um pescador foi levado pela correnteza enquanto navegava, em Palmas. O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta sexta-feira (17). Até o momento, segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, dez municípios decretaram situação de emergência devido aos prejuízos provocados pelas chuvas: Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas, Biguaçu, Florianópolis, Porto Belo, Ilhota, Balneário Camboriú, São José e Palhoça.

Equipes do governo do estado de SC seguem trabalhando em auxílio à população. Até o momento, a Defesa Civil contabiliza cerca de 781 pessoas desabrigadas e 104 desalojadas. Abrigos foram abertos em diversas cidades, como Porto Belo, Ilhota e Penha, para atender a população afetada. O trabalho das equipes de resgate e dos órgãos municipais continua intensificado, enquanto o levantamento de danos prossegue. Segundo dados da Defesa Civil, nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados em Biguaçu, 391mm; Florianópolis, 344mm; e Tijucas, 325mm; intensificando o risco de alagamentos e enxurradas.

A previsão meteorológica indica mais chuvas nas próximas horas, com intensidade moderada a forte, o que mantém o alerta para deslizamentos e alagamentos, especialmente na Grande Florianópolis e no Litoral Norte. No município de Governador Celso Ramos, além da morte de um pescador, 16 bairros foram afetados pela forte chuva, com quedas de muros, árvores e o isolamento de diversas comunidades ribeirinhas.

Em Florianópolis, os impactos também foram devastadores. A cidade enfrenta alagamentos generalizados nos bairros do norte, sul e leste da ilha. A SC-401, uma das principais vias de acesso, ficou bloqueada por mais de 15 horas, causando congestionamentos de até 16 km. A prefeitura acionou caminhões de hidrojato para auxiliar na drenagem das água e a Defesa Civil segue atenta ao risco de novos deslizamentos, principalmente nas áreas mais altas e próximas às encostas.

A situação também é crítica em Balneário Camboriú, onde equipes de resgate atuam para retirar moradores de áreas de risco. A cidade já abriu abrigos para acolher os desabrigados, e em Itapema, outra cidade severamente afetada, três abrigos foram disponibilizados para 423 pessoas que perderam suas casas. A região já registra danos em pontes e vias. Além das áreas urbanas, o interior do estado também enfrenta dificuldades. O rio Itajaí Mirim ultrapassou sua calha em cidades como Blumenau, Gaspar e Brusque, trazendo riscos adicionais de inundações. Em Penha, a Defesa Civil mantém alerta para o risco de deslizamentos em um morro que ameaça a estabilidade de várias construções.

Diante da situação emergencial, as autoridades catarinenses têm orientado a população a evitar áreas de risco e a seguir as orientações da Defesa Civil. A previsão é de que as chuvas continuem ao longo do final de semana, o que mantém o estado em alerta máximo para novos alagamentos e deslizamentos.