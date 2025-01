Vítimas das chuvas em Santa Catarina recebem ajuda do Coletivo Bonanza

Criada para auxiliar pessoas e comunidades em situações de crise, como desastres naturais, o Coletivo Bonanza, uma Organização não-governamental de Porto Alegre, está ajudando o estado de Santa Catarina, que foi atingido por fortes chuvas desde a quinta-feira (16). A coordenadora Carol Vanzelotti diz que a entidade tem atuação na área da inteligência humanitária, ou seja, com o trabalho de dados das pessoas.

No formulário denominado "Ajuda SC", as pessoas atingidas colocam suas necessidades. Segundo a coordenadora do Coletivo Bonanza, em 80% dos casos, as populações atingidas por tragédias climáticas pedem doações de comida, água e colchão. O trabalho dos voluntários gaúchos é desenvolvido em parceria com duas de Santa Catarina: o Cidades Invisíveis e os Voluntários Floripa, além da Defesa Civil de Santa Catarina.