Dmae conclui fechamento definitivo da comporta 3 na avenida Mauá

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) concluiu nesta quarta-feira (15) a obra de fechamento definitivo da comporta 3 do sistema de proteção contra cheias, localizada na esquina entre a avenida Mauá e a rua Padre Tomé. O portão foi substituído pela extensão do muro, em concreto armado, reduzindo para 13 o número de passagens ao Cais. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

LEIA TAMBÉM: Totens de alerta climático entram em operação nesta quarta-feira, em Porto Alegre





A obra da comporta 3 foi planejada, contratada e custeada pelo Departamento, que teve o apoio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) na fiscalização. Os portões 5 e 7 também passarão por intervenções do tipo nos próximos meses, por meio de contrato firmado previamente pelo Dmae. Além disso, uma concorrência pública está aberta para a contratação da empresa que fechará definitivamente as passagens 8, 9, 10 e 13. Outra licitação em curso trata da substituição dos portões 11, 12 e 14.



As comportas 1, 2, 4, 6, 11, 12 e metade da 14 continuarão móveis. Destas, todas as localizadas na avenida Castelo Branco serão substituídas por estruturas mais resistentes. Já as da avenida Mauá serão reformadas - em processo que incluirá a melhoria do sistema de vedação, minimizando falhas. As referidas intervenções também serão objeto de concorrência pública em 2025. A obra da comporta 3 foi planejada, contratada e custeada pelo Departamento, que teve o apoio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) na fiscalização., por meio de contrato firmado previamente pelo Dmae. Além disso, uma concorrência pública está aberta para a contratação da empresa que fechará definitivamente as passagens 8, 9, 10 e 13.Destas, todas as localizadas na avenida Castelo Branco serão substituídas por estruturas mais resistentes. Já as da avenida Mauá serão reformadas - em processo que incluirá a melhoria do sistema de vedação, minimizando falhas. As referidas intervenções também serão objeto de concorrência pública em 2025.