Balanço dos acidentes de trânsito aponta redução de mortes em Porto Alegre no mês de dezembro

Dezembro de 2024 teve o menor número de mortes no trânsito dos últimos quatro anos no mês em Porto Alegre, com quatro vidas perdidas. O mesmo período contabilizou 12 mortes em 2023, nove em 2022 e seis em 2021. O acumulado do ano registrou 84 vítimas fatais, sendo motociclistas e pedestres os dois grupos com maior envolvimento nos sinistros, com 42 e 29 vítimas respectivamente.

"Monitoramos diariamente os dados e direcionamos as ações em busca de conscientizar a população sobre a importância de tomar todos os cuidados no trânsito. Em dezembro, reforçando a fiscalização, ampliando ações educativas e com todos os esforços tivemos uma redução significativa, a qual queremos manter ao longo de 2025", destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.



No mês de dezembro foram 40 ações entre blitze, baladas seguras e ações com pedestres, além de 224 operações radar. Foram 73 ações educativas, sendo 18 com o foco em motociclistas. Também com o objetivo de ampliar a segurança viária, foi revitalizada a pintura de cerca de 10 mil metros quadrados, incluindo faixas de segurança, linhas de divisão de pista, entre outras sinalizações.

Mortes no ano

As 84 mortes registradas em 2024, resultado de 80 sinistros, representam uma aumento de 18% em relação a 2023, quando houve 71 vítimas fatais. No ano passado, 20% dos sinistros ocorreram com ao menos um dos condutores envolvidos sem carteira de habilitação regularizada ou sem carteira. Sextas e sábados correspondem cada dia por 23% das mortes no trânsito. Em relação ao uso de álcool, 18% dos sinistros tiveram envolvimento confirmado e 40% não tiveram alcoolemia detectada. Há outros 34 casos, que correspondem a 42%, que aguardam laudo ou investigação policial para confirmar o envolvimento com álcool.

Acidentes do ano

Em 2024, foram contabilizados 14.853 acidentes, dos quais 5.707 com vítimas, totalizando 6.752 feridos. O veículo com maior envolvimento em acidentes é o automóvel (21.060), seguido de moto (5.097). O tipo de acidente mais comum foi o abalroamento (batida lateral), totalizando 6.002, seguido por colisões (5.402). Os cruzamentos que registraram o maior número de acidentes foram: Ipiranga x Salvador França, Ipiranga x Silva Só, Ipiranga x São Manoel, Ipiranga x Érico Veríssimo, Ipiranga x João Pessoa e Dona Margarida x Edu Chaves.