JC Te Lembra: arrecadação recorde do ICMS, liquidação de verão e retorno da dupla Gre-Nal

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

arrecadação do ICMS foi superior a R$ 50 bilhões Mesmo com as enchentes que atingiram o Estado em 2024, apela primeira vez na história do Rio Grande do Sul.

shoppings gaúchos apostam em liquidações com descontos Buscando movimentar o comércio no início de ano,de até 70% no mês de janeiro.

Uma liminar judicial suspendeu a votação de projetos municipais como a reforma administrativa, a mudança no Dmae e o fim da Fasc. Os projetos, de autoria do prefeito Sebastião Melo, só poderão retornar ao plenário após a convocação de uma audiência pública.

será pelo Gauchão, na Arena, no dia 8 de fevereiro A dupla Gre-Nal se reapresentou nesta semana e foram poucas as novidades. O primeiro encontro dos rivais

primeira brasileira a vencer a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro Fernanda Torres se tornou a. A indicação foi pelo seu trabalho no filme 'Ainda Estou Aqui'.

governo federal realizou ato em defesa da democracia Dois anos após os ataques golpistas de 8 de janeiro, o, onde foram entregues obras que haviam sido danificadas.