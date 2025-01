Gre-Nal 444 pelo Gauchão 2025 será no dia 8 de fevereiro na Arena

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, nesta terça-feira (7), que o Gre-Nal 444, válido pela 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, será disputado no dia 8 de fevereiro, em um sábado, às 19h, na Arena. A transmissão ficará apenas por conta da TV fechada, no Premiere. Será o primeiro clássico de 2025, marcando o retorno do duelo à casa gremista após quase dois anos — último encontro foi em 21 de maio de 2023, quando os mandantes venceram por 3 a 1. No ano passado, foram três embates entre Grêmio e Inter. Dois com mando de campo colorado, no Beira-Rio, e um com mando tricolor, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, por conta das enchentes.

Em uma sequência de quatro vitórias na rivalidade, o time do técnico Roger Machado — que viverá seu primeiro Gre-Nal como visitante vestindo vermelho — entra no Estadual com a missão de quebrar a hegemonia de títulos do time de Gustavo Quinteros, que está por estrear. O Grêmio vem de sete Gauchões e pode chegar ao octacampeonato nesta edição, igualando o feito colorado entre os anos 1969 e 1976.

Para tanto, a nova metodologia de trabalho, sob o comando de Quinteros, é a aposta da vez. O treinador, em sua apresentação, falou sobre a importância da conquista, dando ênfase à montagem da equipe antes de pensar no caneco. Do outro lado, o vice-presidente de futebol alvirrubro, José Olavo Bisol, tratou o torneio como o primeiro grande objetivo do clube em 2025, na apresentação oficial da temporada.