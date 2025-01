Liquidações de verão em shoppings têm desconto de até 70%

Janeiro e muita gente na praia. Nas cidades maiores, como Porto Alegre, da Região Metropolitana e Caxias do Sul, shopping centers apostam em liquidações de poucos dias e descontos de até 70% para "aquecer" o verão de vendas. A temporada promocional ocorre após a safra de fim de ano, entre Black Friday e Natal, e serve para lojistas reduzirem estoques e já testarem o ânimo para compras dos consumidores na largada de 2025.

Levantamento da coluna Minuto Varejo mostra que são pelo menos cinco grandes empreendimentos com ações que envolvem o conjunto de operações dos complexos. O Villagio Caxias, o maior da Serra Gaúcha, estreou a temporada na terça-feira (7), com quase 40 marcas do mix do shopping com preços 10% a 70% menores na Liquidação Verão, que vai até domingo (12). Logo depois da campanha, o Villagio engata, de 13 de janeiro a 13 de fevereiro, o Cardápio de Vantagens, para atrair clientes no horário do almoço. Gasto acima de R$ 50,00 em serviços de alimentação valem isenção de estacionamento.

O Iguatemi Porto Alegre entra com sua campanha de 13 a 15 deste mês, sendo que neste dias o estacionamento é de graça. Os descontos vão até 60%, segundo a direção do shopping. Na edição deste ano do Corta-Corta, também vai ter sorteio de "prêmios instantâneos", modelo que foi usado na Black Friday, com pescaria de mais de 1,1 mil itens oferecidos pelas lojas parceiras.

Os consumidores podem resgatar cupons pelo aplicativo do Iguatemi a partir de gastos de R$ 100,00. Ao apresentar à atendente a nota fiscal da compra e o cupom, ele tem a chance de “pescar” seu prêmio. "Há fones sem fio, conjunto de canecas Le Creuset, cafeteiras Nespresso, garrafas térmicas Stanley, vinhos e voucher de estacionamento grátis por um mês", lista o Iguatemi, na nota da campanha.

No BarraShoppingSul, na Capital, e no ParkShopping Canoas, do grupo Multiplan, a campanha da Liquidação Lápis Vermelho 2025 volta de 16 a 19 deste mês. As ofertas vão até 70% de desconto. Os dois empreendimentos apostam também em mais atrativos usando o aplicativo, com promoções exclusivas das lojas. A ideia é que as pessoas já programem o que querem compra na pesquisa antes pelo aplicativo.

"A jornada de compra começa no digital, quando o consumidor está em casa, escolhe usufruir dos benefícios do programa MultiVocê e decide ir ao shopping", observa Rodrigo Peres, diretor de Marketing e Loyalty da Multiplan, em nota.

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo, do grupo Iguatemi, a exemplo do Iguatemi da Capital e Praia de Belas Shopping, promete mais redução de preço. Não há data de começo e término da campanha. Marcas de vestuário adotam descontos maiores ou mais itens quando o cliente compra mais unidades.

Os empreendedores e lojistas apontam a localização como trunfo do shopping, às margens da BR-116, para captar o fluxo de retorno do Litoral, leia-se, das férias. Luiz Felipe Pereira, gerente geral do IFONH, aponta que o complexo é "um destino de compras estratégico" e conta com mais de 80 operações, entre internacionais e nacionais.

Lojas de rua também adotam promoções, mesmo que de forma mais acanhada, segundo entidades lojistas. A rede nacional de mobiliário MadeiraMadeira, com apenas uma unidade em Porto Alegre, na avenida Azenha, promove o saldão de janeiro, com até60% de desconto, informa em nota.