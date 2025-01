Melo sanciona lei que autoriza a contratação de 600 professores temporários

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta segunda-feira (6) a lei que autoriza a contratação de 600 professores, em caráter emergencial e por prazo determinado. Os profissionais atuarão nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, incluindo a Educação Infantil, os Anos Iniciais e os Anos Finais do Ensino Fundamental. As informações são da prefeitura de Porto Alegre. A lei, publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), foi aprovada pela Câmara Municipal no último dia 18 de dezembro. “As listas de candidatos aprovados nos concursos públicos vigentes serão aproveitadas e priorizadas no chamamento dos profissionais, conforme a manifestação de interesse dos candidatos, observando-se a ordem de classificação. Nos casos em que não houver candidatos aprovados em lista, deverão ser realizados novos processos seletivos simplificados. O objetivo é garantir quadros completos para o início do ano letivo de 2025”, explica o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal. Os professores selecionados atuarão em regime normal de 20 horas semanais, podendo ser convocados para cumprir regime especial de trabalho. O prazo de vigência das contratações será de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.