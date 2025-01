Mais de 361 mil motoristas devem trafegar pela Freeway no primeiro final de semana de 2025

O primeiro final de semana de 2025 será de fluxo intenso pelas rodovias administradas pela CCR ViaSul. Entre a sexta (3) e a segunda (6), a concessionária espera uma movimentação superior a 1,1 milhão de motoristas trafegando pelas BRs 101, 386, 448 e Freeway. Esta última deve ser utilizada por mais de 361 mil condutores.



Durante a sexta (3) a estimativa é de que 58 mil pessoas sigam em direção ao litoral gaúcho, enquanto outras 45 mil devem subir no sábado (4). Ainda em direção ao litoral norte, fluxo normal previsto para domingo e segunda, dias 5 e 6.

LEIA TAMBÉM: Feriado de Ano Novo apresenta 19 acidentes em rodovias federais no RS

Ainda na Freeway, em direção à Região Metropolitana, a sexta e o sábado devem ser de tráfego tranquilo, com 30 e 38 mil veículos, respectivamente. Já no domingo deve ocorrer um aumento expressivo de mais de 73 mil automóveis na rodovia, enquanto outros 65 mil devem seguir na segunda (6).



Na BR-386 também deve ser percebido aumento em relação ao fluxo normal. São estimados mais de 120 mil veículos entre os dias 3 e 6, com maior movimentação prevista em direção ao interior do Estado, algo em torno de 62 mil condutores.



A concessionária reforça aos motoristas para que programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Para o período, a orientação da empresa é de que os motoristas utilizem as rodovias antes das 14h na sexta (3) e após as 15h no sábado (4). Para a volta, horário ideal é antes das 8h no domingo (5) e depois do meio-dia na segunda (6).

LEIA TAMBÉM: Rodovias do RS têm movimento intenso no retorno do feriado de Ano Novo



Visando garantir a segurança dos motoristas que utilizam a Freeway, não está prevista a liberação do acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. A medida, entretanto, poderá ser avaliada pela Concessionária junto aos órgãos competentes (PRF e ANTT), como recurso extraordinário e em casos excepcionais. Nesses casos, a liberação dos trechos só se dará, exclusivamente, quando do acionamento dos piscantes amarelos dispostos ao longo da rodovia.



Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões. A CCR ViaSul salienta que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41.