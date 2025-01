Rodovias do RS têm movimento intenso no retorno do feriado de Ano Novo

Atualizada, às 12h25min

O retorno do feriado do Ano Novo pela BR-290, a Freeway, foi intenso no final da manhã desta quinta-feira (2) em função dos diversos motoristas que decidiram aproveitar o feriado prolongado nas praias gaúchas e catarinenses. A CCR ViaSul, empresa que administra a rodovia, registra a passagem de mais de 28 mil veículos com destino a Porto Alegre e as cidades da Região Metropolitana. Um total de 57 automóveis estavam passando por minuto nas praças de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha.

A BR-101 também apresentou pontos de lentidão a partir de Osório, que se estenderam até o pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Na BR-116, o trânsito também estava intenso na manhã de quinta-feira principalmente nas cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas, no sentido Interior/Porto Alegre. Os motoristas também optaram pela utilização da BR 448, a Rodovia do Parque, no retorno do feriado do Ano Novo.

O primeiro final de semana de 2025 deve seguir com fluxo intenso nas rodovias administradas pela CCR ViaSul. Entre a sexta-feira (3) e a segunda-feira (6), a concessionária espera uma movimentação superior a 1,1 milhão de motoristas circulando pelas BRs 101, 386, 448 e a BR-290, a Freeway - esta última deve ser utilizada por mais de 361 mil condutores. Durante a sexta, a estimativa é de que 58 mil pessoas sigam em direção ao Litoral gaúcho e praias catarinenses, enquanto outras 45 mil devem viajar no sábado (4).

Ainda na Freeway, em direção à Região Metropolitana, a sexta e sábado (3 e 4) deve ser de tráfego mais tranquilo, com 30 mil e 38 mil veículos, respectivamente. No domingo (5), a previsão da CCR ViaSul é que haverá um aumento expressivo de mais de 73 mil automóveis na rodovia, enquanto outros 65 mil devem seguir na segunda-feira (6). Já pela BR-386 também deve ser percebido aumento em relação ao fluxo normal. São estimados mais de 120 mil veículos entre os dias 3 e 6, com maior movimentação prevista em direção ao interior de Estado, algo em torno de 62 mil condutores.

A concessionária, quando possível, pede aos motoristas para que programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Para o período, a orientação da empresa é de que os motoristas utilizem as rodovias antes das 14h na sexta-feira (3) e após as 15h no sábado (4). Para a volta, o horário ideal é antes das 8h no domingo (5) e depois do meio-dia na segunda-feira (6).

Com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas que utilizam a Freeway, não está prevista a liberação do acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. Entretanto, a medida,, poderá ser avaliada pela concessionária junto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), como recurso extraordinário e em casos excepcionais.

Mais de 30 mil veículos já passaram pelas rodovias administradas pela EGR nesta quinta-feira

Até às 10h20min, desta quinta-feira (2), passaram pelas praças de pedágio e rodovias administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) cerca de 31 mil carros, fluxo ainda considerado normal. O maior movimento é na ERS-040, que já registrou quase 10 mil veículos até o meio desta manhã. A rodovia liga Porto Alegre e Região Metropolitana às praias de Cidreira, Pinhal, Quintão e Magistério, entre outras.

A EGR prevê que aproximadamente 104 mil veículos devem fazer o deslocamento pelas estradas, sendo que muitos retornando do Litoral Norte em direção a Região Metropolitana de Porto Alegre.