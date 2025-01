Feriado de Ano Novo apresenta 19 acidentes em rodovias federais no RS

Durante os seis dias do feriado de Ano Novo, uma morte foi registrada em acidente de trânsito nas rodovias federais do Rio Grande do Sul, conforme o balanço preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Operação Ano Novo 2024/2025 teve início no último dia 27 e encerrou às 23h59 desta quarta-feira (1).



O número de acidentes graves reduziu de 27 para 19, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o número de fatalidades aumentou, com um óbito registrado. Na operação anterior, não houve óbitos.



Durante os seis dias da operação, foram flagrados 1.110 veículos em excesso de velocidade. Além disso, 673 motoristas foram autuados por questões relacionadas ao não uso do cinto de segurança. Foram registradas 120 autuações relacionadas à alcoolemia. Neste período, foram flagrados 335 motoristas realizando ultrapassagens em locais proibidos e 135 motoristas dirigindo sem possuir CNH. Na BR-290, entre os dias 26 a 31, foram autuados 166 motoristas por transitarem pelo acostamento.

LEIA TAMBÉM: Rodovias do RS têm movimento intenso no retorno do feriado de Ano Novo



A PRF intensificou a presença nas rodovias, fiscalizando 18.043 pessoas e 15.745 veículos no Rio Grande do Sul. Além disso, foram realizados 5.778 testes de alcoolemia, acima dos 3.384 registrados em 2023.



Com foco na conscientização, a operação alcançou diretamente 315 pessoas em ações educativas, reforçando a importância do respeito às leis de trânsito e a adoção de comportamentos prudentes nas estradas.



A PRF seguirá com as ações da Operação Rodovida até o final do Carnaval de 2025, com foco na redução de acidentes e na promoção de um trânsito mais seguro para todos os usuários das rodovias federais.



As estatísticas da Operação Ano Novo 2024/2025 são preliminares, devido ao prazo para a consolidação das informações nos sistemas da PRF.