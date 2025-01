Trensurb volta a operar os trens entre Porto Alegre e Novo Hamburgo

Os trens voltaram a operar o serviço no trajeto completo nesta quinta-feira (2) entre as estações Mercado e Novo Hamburgo, segundo informações da Trensurb. O serviço da Trensurb foi interrompido nesta quinta-feira entre as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro em razão da chuva forte de quarta-feira (1º) que atingiu Porto Alegre, causando alagamentos. Inicialmente, a volta da circulação dos trens no trecho era prevista apenas para a tarde desta quinta.