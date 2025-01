Volta do feriado movimenta mais de 64 mil veículos em rodovias gaúchas

O primeiro dia útil do ano será marcado pelo fluxo intenso de veículos em direção a Porto Alegre e a Região Metropolitana, devido ao retorno do feriado. A CCR Via Sul prevê um retorno de mais de 100 mil motoristas ao longo desta quinta-feira (2). Para evitar o movimento intenso, a indicação é que os condutores utilizem a rodovia na sexta-feira (3), antes das 9h e depois das 20h.



Até às 18 horas desta quarta-feira (1°), 64,7 mil veículos transitaram por rodovias do Rio Grande do Sul, conforme a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Ao todo, 55, 6 mil veículos saíram do Litoral Norte em direção a Porto Alegre, segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar. O fluxo também foi intenso no Litoral Sul. Mais de 16,7 mil motoristas cruzaram a ERS-734, no sentido Cassino a Rio Grande. Já no sentido Rio Grande a Cassino, foram 14, 9 mil automóveis.



A movimentação ganhou força durante a tarde desta quarta-feira. Até às 16h, 50.041 veículos trafegaram nas rodovias da EGR, sendo registrado o maior fluxo na ERS-040, em Viamão, com 14.433 mil automóveis. Já a ERS-235 apresentou fluxo forte, em Santo Antônio da Patrulha, com 7.941 mil veículos.



Por volta das 13h24, a CCR Via Sul foi acionada na altura do km 26, no sentido oeste, na BR-290, no município de Santo Antônio da Patrulha, para atender uma ocorrência de tombamento de reboque. Equipes realizaram o atendimento a quatro vítimas, sendo uma em estado moderado e outras ilesas. O veículo, assim como as vítimas foram removidas do local. As faixas foram liberadas e o tráfego segue normalizado.

Com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas que utilizam a Freeway, não está prevista a liberação do acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. A medida, entretanto, poderá ser avaliada pela concessionária junto a Policia Rodoviária Federal (PRF) e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), como recurso extraordinário e em casos excepcionais.



Nesses casos, a liberação dos trechos só se dará, exclusivamente, quando do acionamento dos piscantes amarelos dispostos ao longo da rodovia. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.



A CCR ViaSul salienta que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando sete pontos na CNH e multa de R$ 880,41.