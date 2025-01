Movimento de retorno do feriado de Ano Novo se intensifica na Freeway

Atualizada, às 13h41min

O movimento de retorno do feriado de Ano Novo na BR-290, a Freeway, começou a se intensificar no começo da tarde de quarta-feira (1º). A CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, regista a passagem de 60 veículos por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Por volta das 13h41min, um total de 24.925 carros já haviam retornado a Porto Alegre e para as cidades da Região Metropolitana. Foram registrados pontos de lentidão no pedágio de Santo Antônio da Patrulha com fila de dois quilômetros. Nesta quarta-feira, segundo a concessionária, não haverá a liberação do acostamento da Freeway no retorno do feriadão. A estimativa é que 85 mil automóveis voltem das praias do Litoral Norte do Rio Grande Sul e de Santa Catarina.

• LEIA MAIS: Limite de pessoas sobre a ponte pênsil de Torres é desrespeitado

Na quinta-feira (2), a CCR ViaSul prevê um recorde de passagens de veículos em direção a Porto Alegre e Região Metropolitana com o retorno de mais de 100 mil motoristas. Na medida do possível, a concessionária pede aos motoristas para que programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Para o retorno, nesta quarta-feira (1º), orientação é trafegar antes das 8h. No dia 2 deve ser registrado fluxo intenso durante todo o dia, e, por isso, a indicação é que os condutores utilizem a rodovia no dia 3 (sexta), antes das 9h e depois das 20h.

Com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas que utilizam a Freeway, não está prevista a liberação do acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. A medida, entretanto, poderá ser avaliada pela concessionária junto a Policia Rodoviária Federal (PRF) e Agênai nacional de Transportes Terrestres ( ANTT), como recurso extraordinário e em casos excepcionais.

Nesses casos, a liberação dos trechos só se dará, exclusivamente, quando do acionamento dos piscantes amarelos dispostos ao longo da rodovia. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões. A CCR ViaSul salienta que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando sete pontos na CNH e multa de R$ 880,41.

A PRF iniciou o uso das câmeras de monitoramento para ampliar a fiscalização e a segurança em algumas rodovias federais no Rio Grande do Sul. Com as imagens, os policiais rodoviários passam a monitorar em tempo real as BRs 290 (Freeway), 101, 386 e 448, a Rdovia do Parque. O objetivo é evitar condutas imprudentes e que coloquem em risco a vida dos motoristas e de outras pessoas nas rodovias. O procedimento é regulamentado pela Resolução 909/2022 do Contran, que regulamenta o uso de videomonitoramento para autuações. Além disso, as imagens poderão auxiliar no combate ao crime.