Retorno do feriadão apresenta fluxo normal em rodovias gaúchas na tarde desta quarta-feira

A tarde desta quarta-feira, 1° de janeiro, apresenta um fluxo de veículos normal ou levemente maior do que o esperado para o retorno do feriado de Ano Novo, nas rodovias gaúchas. Conforme a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), ao longo do dia, 33.964 mil veículos já transitaram nas rodovias administradas pela empresa. A previsão indica que o número deve chegar a 89.745 mil.



O maior fluxo está na ERS-040, em Viamão, com 10.220 mil veículos. O número deve dobrar até o final do dia, chegando a 26.573 automóveis. A ERS-477, em Santo Antônio da Patrulha, apresenta o segundo maior fluxo, com 5.569 mil.

Também em Santo Antônio da Patrulha, há uma ocorrência em andamento, a CCR Via Sul foi acionada por 13h24, na altura do km 26, no sentido oeste, na BR-290, para atender uma ocorrência de tombamento de reboque. Equipes da empresa realizaram o atendimento a quatro vítimas, sendo uma em estado moderado e outras ilesas.



No local do acidente, o tráfego segue pela faixa da esquerda. A faixa da direita está interditada para atendimento ao acidente. O reflexo neste momento é de 1 km de congestionamento.



O movimento de retorno do feriado na BR-290, a Freeway, começou a se intensificar no começo da tarde de quarta-feira (1º). Conforme a CCR ViaSul, por volta das 13h41min, um total de 24.925 carros já haviam retornado a Porto Alegre e para as cidades da Região Metropolitana. Foram registrados pontos de lentidão no pedágio de Santo Antônio da Patrulha com fila de dois quilômetros.