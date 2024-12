Corpos do acidente aéreo em Gramado ainda não foram liberados; IGP trabalha na identificação das vítimas

Duas mulheres, de 51 e 56 anos, que foram feridas em solo, em decorrência da queda do avião em Gramado, no último domingo (22), continuam hospitalizadas em estado grave 30% e 43% do corpo queimado e permanecem internadas no Hospital Cristo Redentor e no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS).



Conforme a última atualização do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), a paciente de 51 anos segue internada na UTI de queimados do Cristo Redentor. Embora o quadro permaneça grave, a paciente está estável. O mesmo quadro se repete com a vítima internada na UTI do Hospital de Pronto Socorro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). , de 51 e 56 anos, que foram feridas em solo, em decorrência da queda do avião em Gramado, no último domingo (22),. As vítimas apresentam, respectivamente,e permanecem internadas no Hospital Cristo Redentor e no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS).Conforme a última atualização do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), a paciente de 51 anos segue internada na UTI de queimados do Cristo Redentor. Embora o quadro permaneça grave, a paciente está estável. O mesmo quadro se repete com a vítima internada na UTI do Hospital de Pronto Socorro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Além das duas mulheres hospitalizadas, outras 15 pessoas ficaram feridas. Estas, no entanto, foram liberadas ainda no domingo. Outras 10 pessoas, da mesma família, que estavam no avião, perderam suas vidas em razão do acidente do último domingo. Em nota, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) informou que está empenhado no processo de identificação das vítimas. Equipes completas e exclusivas para o atendimento em desastres estão trabalhando para garantir as identificações com a maior celeridade possível.



O instituto reforçou que “a liberação dos corpos somente será realizada após a conclusão do processo de identificação, assegurando o cumprimento dos procedimentos técnicos e legais”. O IGP ainda reiterou o compromisso de atuar com eficiência e com respeito às famílias envolvidas neste caso.