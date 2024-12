Seguem em estado grave duas vítimas do acidente aéreo em Gramado

acidente aéreo ocorrido em Gramado seguem internadas em estado grave em dois hospitais de Porto Alegre.



Ambas sofreram queimaduras de 2º e 3º grau em 30% e 43% do corpo, respectivamente, e permanecem internadas na unidade de terapia intensiva (UTI) de queimados do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) e no Hospital Cristo Redentor. Duas mulheres, de 51 e 56 anos, vítimas dono último domingo (22),Ambas sofreram queimaduras de 2º e 3º grau em 30% e 43% do corpo, respectivamente, e permanecem internadas na unidade de terapia intensiva (UTI) de queimados do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) e no Hospital Cristo Redentor.

LEIA TAMBÉM: Conjunção de fatores teria levado à queda de aeronave em Gramado

De acordo com a última atualização da Secretaria da Saúde de Porto Alegre, divulgada na tarde desta quarta-feira (25), as duas continuam em estado grave, mas estável. Não foram fornecidos mais detalhes sobre o quadro de saúde das vítimas.



O acidente, ocorrido no domingo, resultou na morte de 10 pessoas, que estavam no avião, e deixou 17 feridos. Os outros 15 feridos que estavam em solo já foram liberados por hospitais da Serra Gaúcha.